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الإثنين 01 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

الصين تنهي هيمنة أمريكا وروسيا في لعبة الشطرنج الدولية

بطل العالم بالشطرنج
بطل العالم بالشطرنج الصيني دينغ ليرين
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تمكن الصيني دينغ ليرين من الفوز ببطولة العالم للشطرنج في أستانة، أمس الأحد، بعد فوزه في الشوط الفاصل على منافسه الروسي إيان نيبومنياختش، وبذلك يكون ليرين أنهى هيمنة واحتكار كل من الولايات المتحدة وروسيا على مدار عقود بالفوز ببطولة الشطرنج الدولية.

وبحسب ما جاء في  صحيفة "ديلي ميل" البريطانية انتهت 3 أشواط في المباراة بالتعادل، وربح ليرين في الشوط الرابع، بعدما فاز بـ14 مباراة بالمراحل السابقة المؤهلة في ذات البطولة.

جدير بالذكر أن ليرين تمكن من الفوز ببطولة الصين للشطرنج ثلاث مرات أعوام 2009 و2011 و2012، كما أنه أصبح في أغسطس 2015 ثاني لاعب صيني يدخل قائمة أفضل عشر لاعبين في العالم بعد وانغ يوي.

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