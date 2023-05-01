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الإثنين 01 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الأرصاد تحذر من تقلبات جوية حادة وسريعة خلال الأسبوع المقبل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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أكد الدكتور محمود القاياتي عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه خلال الـ48 ساعة المقبلة ستشهد مصر تقلبات جوية بسبب انفصال الكتل الهوائية، بعض الأيام يتم التأثر بكتل شمالية قادمة من جنوب أوروبا، وأيام أخرى يتم التأثر بكتل جنوبية قادمة من شبة الجزيرة العربية، وهي فترة تقلبات حادة وسريعة.

وأوضح "القاياتي" في مداخلة هاتفية مع برنامج «مصر جديدة» على قناة etc، أن ما يتردد من أنباء بشأن ارتفاع درجة الحرارة إلى 40 درجة مئوية يوم الثلاثاء المقبل كلام غير صحيح ومبالغات تنشر لا أكثر، مطالبا بأخذ المعلومات من المصدر الصحيح وهي الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأضاف عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة ستبدأ في الارتفاع تدريجيًا من يوم الثلاثاء وستكون ذروتها الخميس المقبل حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة من 33 إلى 34 في القاهرة،  و38 إلى 39 في الصعيد.

وتوقع القاياتي أن تنخفض درجات الحرارة مرة أخرى يوم السبت المقبل إلى 27د مع نشاط للرياح يبدأ من يوم الجمعة، منوها إلى أن الموجة الباردة قد تستمر حتى أول 10 أيام من مايو.

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