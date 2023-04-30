لأول مرة في مصر.. "أورنچ كاش" تكافئ عملاءها بـ 600 جنيه "كاش باك" عند الشحن

أعلنت أورنچ مصر عن تزويد محفظتها الرقمية "أورنچ كاش" بخدمات مميزة وغير مسبوقة في عالم المحافظ الرقمية للهواتف المحمولة بمصر، من خلال تخصيص "كاش باك" يصل حتى 600 جنيه لكل عميل عند شحن الرصيد من خلال المحفظة، وإطلاق خدمة استلام التحويلات المالية من الخارج لأول مرة في مصر، بالإضافة إلى إمكانية سداد جميع فواتير المرافق والخدمات عبر المحفظة بسهولة ويُسر.

وتأتي المميزات الإضافية ضمن حملة ترويجية موسعة تحمل شعار "خلصانة باورنچ كاش"، ويقوم النجم الكبير كريم محمود عبدالعزيز ببطولتها، وفي إطار استراتيجية تسويقية تستهدف تسليط الضوء على الإمكانات الهائلة التي تمت إضافتها على محفظة "أورنچ كاش" لتوفير أفضل تجربة دفع رقمي في مصر على الإطلاق، وبالتعاون مع العديد مع الشركاء المحليين والعالميين في قطاع التكنولوجيا المالية.

لمزيد من التفاصيل عن الخدمات الجديدة يمكن الاطلاع على الرابط الآتي: