إزالة 16 حالة تعد جديدة على الأراضي أملاك الدولة بدمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن إزالة ١٦ حالة تعدى على أملاك الدولة على مساحة ٧٤٣ متر مربع بنطاق مركز ومدينة الزرقا ، وذلك ضمن أعمال الموجة ٢١ والتى انطلقت أمس بمرحلتها الأولى لتستمر حتى ١٩ مايو المقبل .

واشارت " محافظ دمياط " الى أن هناك تعاونا كبيرا بين جميع الجهات بالمحافظة للتصدى للتعديات على الأراضى الزراعية واملاك الدولة ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة وحق الشعب وفرض هيبة الدولة على اراضيها ، مؤكدة حرص المحافظة على تذليل اى عقبات لتحقيق المستهدف تنفيذه خلال الموجة .

ووجهت" الدكتورة منال عوض " تعليماتها إلى الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية للأراضي المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى وإزالة اى تعديات جديدة فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين..

افتتح اليوم المهندس "علي عبد الرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، معرض العلوم Science Fair بالمدرسة اليابانية بكفر البطيخ بحضور الدكتور المتولي سليم ( عميد كلية الزراعة ) نائبا عن الدكتور سيد دعدور رئيس جامعة دمياط والمهندس عصام عمر رئيس مجلس أمناء المحافظة ولفيف من القيادات التعليمية من تعليم دمياط وجامعة دميـاط.

وتفقد "وكيل الوزارة" أركان المعرض المتنوعة مناقشا الطلاب فيما يتم عرضه بحضور ا. عبدالعليم جمعة وكيل المديرية،وبكر عيد مدير إدارة كفر البطيخ التعليمية.

واوضح أن دومًا كانت صدارة الطالب في تعلمه أولوية ليكون رائد في إنتاج المعرفة مواكبًا للتطورات المعاصرة.

وأكد أن تصدر الطلاب المشهد منذ البداية حتى النهاية المشاركة في تجهيز وتحضير المعرض وإنتاج المشروعات العلمية .

أعلن المهندس "على عبد الرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، نتيجة تقييم مسابقات المراجعة البيئية والأنشطة البيئية والمشروع البيئي علي مستوى المحافظة للعام الدراسي ٢٠٢٢_٢٠٢٣م