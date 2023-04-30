المؤشر الرئيسي  للبورصة يرتفع 7.6% خلال أبريل ورأس المال يربح 90.4 مليار جنيه

ربحت الأسهم المقيدة فى البورصة نحو 90.4 مليار جنيه خلال تعاملات شهر أبريل، وأغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند مستوى 1.139 تريليون جنيه، مقابل 1.049 تريليون جنيه بنهاية مارس.

وعلى صعيد المؤشرات أغلق مؤشر إيجى إكس 30 عند 17.667 نقطة, مسجلا ارتفاعا بنحو 7.61%، بينما سجل مؤشر EGX70 EWI صعودا بنسبة 8.69% مغلقا الفترة عند 3051 نقطة، كما حقق S&P ارتفاعا بنحو 11.91% مغلقا الفترة عند 2900 نقطة.

وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped فسجل ارتفاعا بنحو 8.15% مغلقا عند 21140 نقطة، بينما سجل مؤشر EGX100 EWI ارتفاعا بنحو 9.44% مغلقا الفترة عند 4631 نقطة.

وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الشهر الحالي نحو 46.1 مليار وكمية التداول نحو 7.307 مليون ورقة منفذة على 1.018 ألف عملية وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 59.3 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 10.75 مليون ورقة منفذة على 1.425 ألف عملية خلال الشهر الماضي.

واستحوذت الأسهم على 67.75% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 32.25% خلال الشهر.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 83.8% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.9% والعرب على 9.3% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 973.8 مليون جنيه، والعرب سجلوا صافي شراء بقيمة 161.8 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 82.9% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 8.6% والعرب 8.5%.

وسجل الأجانب صافي بيع بنحو 6.013 مليار جنيه وسجل العرب صافي شراء بنحو 1.691 مليار جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.