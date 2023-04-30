تجديد حبس متهم بقتل شقيقته خنقًا بالجيزة

أمر قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة، بتجديد حبس المتهم بقتل شقيقته خنقًا وذلك بعد تعاطيه المواد المخدرة ١٥ يومًا علي ذمة التحقيقات.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور من غرفة النجدة بمصرع فتاة داخل شقتها، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة نورا.م، 27عاما.

وبعمل التحريات تبين أن شقيق المجني عليها أقدم علي قتلها بعد تعاطيه المواد المخدرة، تمكنت القوات من القبض علي المتهم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.