ads
الأحد 30 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس متهم بقتل شقيقته خنقًا بالجيزة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أمر قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة، بتجديد حبس المتهم بقتل شقيقته خنقًا وذلك بعد تعاطيه المواد المخدرة ١٥ يومًا علي ذمة التحقيقات.
كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور من غرفة النجدة بمصرع فتاة داخل شقتها، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة نورا.م، 27عاما.
وبعمل التحريات تبين أن شقيق المجني عليها أقدم علي قتلها بعد تعاطيه المواد المخدرة، تمكنت القوات من القبض علي المتهم.
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

المتهم بقتل شقيقته بولاق الدكرور تجديد حبس متهم