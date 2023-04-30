صحة الدقهلية تناقش استدامة الخدمات المقدمة للمتعايشين مع مرض الإيدز

نظمت اليوم الأحد مديرية الصحة بالدقهلية لقاءاً رفيع المستوى حول استدامة الخدمات المقدمة للمتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية بالتنسيق مع البرنامج الوطنى لمكافحة الإيدز وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة المشترك المعنى بالإيدز .

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة وبحضور الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية والدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجى وإشراف الدكتورة ريهام الهراس مسئول الإيدز فى المحافظة .

فيما شارك باللقاء الدكتور وليد كمال مدير برنامج الأمم المتحدة المشترك المعنى بالإيدز والدكتورة هبة السيد مدير البرنامج الوطنى لمكافحة الإيدز إلى جانب وفد من وزارة الصحة ومديرى الإدارات الفنية بالمديرية.

واستعرض اللقاء سبل تعزيز الصحة الإنجابية والنفسية للسيدات المتعايشات مع فيروس نقص المناعة البشرية فى مصر من خلال مشروع دعم المتعايشات متضمنا مجموعات الدعم والتى تساعدهم فى تحمل وتقبل وضعهم .

ومن جانبها أشارت الدكتورة ريهام الهراس مسئول الإيدز إلى أن عدد المستفيدات من خدمات المشروع 198 متعايشة وأجمالي جلسات الدعم التى تم تنفيذها حتى نهاية إبريل 2023 بلغ 33 جلسة و 326 خدمة دعم.

وأضافت الهراس أن المرحلة المقبلة ستشهد التوجه إلى السيدات الأكثر عرضة للإصابة أى فى مرحلة ما قبل الإصابة.

جدير بالذكر أن المشروع بدأ قبل 3 سنوات واستهدف توسيع نطاق جودة خدمات مرضى فيروس نقص المناعة البشرية لتشمل 9 محافظات مصرية من ضمنها الدقهلية لاسيما فيما يتعلق بخدمات الصحة النفسية والإنجابية للسيدات المتعايشات.

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