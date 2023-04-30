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الأحد 30 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الخارجية الروسية: نجحنا في ضمان كفاءة عمل مجلس الأمن خلال فترة رئاستنا

الخارجية الروسية
الخارجية الروسية
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أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم /الأحد/، أن موسكو نجحت في ضمان كفاءة عمل مجلس الأمن الدولي، رغم المناخ المحتدم بسبب جهود الوفود الغربية.

وذكرت الوزارة - في بيان، أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم- "اليوم في 30 أبريل تنتهي فترة رئاسة روسيا لمجلس الأمن الدولي".

وأضافت أنه "وعلى الرغم من المناخ المحتدم للغاية في المجلس بسبب الوفود الغربية، إلا أننا تمكنا من ضمان العمل الفعال لهذه الهيئة الحاسمة في منظمة الأمم المتحدة".

وأشارت إلى أنه خلال رئاسة روسيا تم عقد جميع الفعاليات المقررة بولاية المجلس وتقاريره ودورته في شهر أبريل".

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