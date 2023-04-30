السيسي: دعوت الحكومة اليابانية لتشجيع شركاتها لضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه دعا الحكومة اليابانية، لتشجيع الشركات اليابانية، لضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك للرئيس عبد الفتاح السيسي وفوميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني بمقر رئاسة الجمهورية قصر الاتحادية.

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء اليابان حيث تناولت المباحثات المصرية اليابانية سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وبحث حالة السلم والأمن على المستويين الدولي والإقليمي

ووصل رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى مصر في وقت متأخر من يوم أمس السبت المحطة الأولى في جولة تستغرق أسبوعا لأربع دول أفريقية وسنغافورة، قبل حوالي ثلاثة أسابيع من استضافته لقمة مجموعة السبع في هيروشيما

من جانبه قال سفير اليابان لدى مصر أوكا هيروشى إن زيارة رئيس الوزراء اليابانى في إطار الجهود المستمرة التى تبذلها مصر واليابان لتحقيق التنمية المستدامة والتعاون الإقليمي والدولى، وتعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة.

وأضاف السفير فى تصريحات صحفية أن رئيس الوزراء سيبدأ جولته الأولى في الشرق الأوسط وأفريقيا بزيارة مصر وهو ما يعكس أهمية العلاقة بين البدين مشيرا إلى أن الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات، بما في ذلك الاقتصادية والسياسية والأمنية والثقافية والعلمية والتكنولوجية، حيث ترى اليابان أن مصر شريكا لا غنى عنه ومهما في الشرق الأوسط وأفريقيا