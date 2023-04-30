اختيار صيدلي مصري ضمن أفضل 100 شخصية مؤثرة في نيويورك

أعلنت قناة القاهرة الإخبارية عن اختيار صيدلي مصري ضمن أفضل 100 شخصية مؤثرة في ولاية نيويورك.

ونوهت إلى أن الدكتور الصيدلي حسام عبدالمقصود درس في إحدى جامعات مصر بمحافظة بورسعيد، ثم بعد ذلك سافر منذ سنوات عديدة إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليتخرج من جامعة سانجو بولاية نيويورك.

وكرمت إحدى المؤسسات الصيدلي المصري ضمن أفضل 100 شخصية مؤثرة في ولاية نيويورك لمساعدته الدائمة في توفير جميع المستلزمات الطبية والإمدادات الدوائية لكل من لديه حاجة بالمجتمع الأمريكي.

وأشارت إلى أن هذه المؤسسة اختارت مع الصيدلي المصري العديد من الشخصيات في مجالات متعددة منها الفنية والطبية ورجال الأعمال ليكونوا واجهة لـ100 شخصية في ولايات نيويورك.

وأوضحت أن الدكتور الصيدلي حسام عبدالمقصود، هو مدير لشركة Community Care RX، فيما ساعدت هذه الشركة في جائحة كورونا لإعطاء المساعدات الدوائية والطبية للإدارة الأمريكية وأيضًا في مناطق متعددة من ولاية نيويورك ونيوجيرسي وكونيتيكت.

وتعتبر مؤسسة Community Care RX صيدلية فريدة من نوعها للرعاية طويلة الأمد مؤهلة لتقديم خدمات صيدلية شاملة لأنواع مختلفة من المؤسسات والأفراد، معتمدة على خبرة 25 عامًا في المجال الصيدلي.

واختتمت القناة أنه من المفرح أن الجالية العربية والمصرية على وجه الخصوص لها من العلامات المحفورة والثابتة في المجتمع الأمريكي، في هذا المجتمع إن لم يثبت الشخص نفسه يكون بعيدًا كل البعد عن هذا المجتمع، إلا أن المجتمع العربي حاضر بقوة في عدة مجالات متعددة العلمية والرياضية وغيرها من المجالات.

يذكر أن الصيدلي حسام عبدالمقصود، حصل على مدار 30 عامًا على العديد من التكريمات والشهادات من قبل أجهزة ومؤسسات الأمريكية خلال عمله في توزيع الأدوية على المصحات الحكومية والمؤسسات الأهلية