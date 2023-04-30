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الأحد 30 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

باحث سياسي يكشف أسباب انتشار قوات الاحتياطي المركزي في الخرطوم.. فيديو

الجيش السوداني
الجيش السوداني
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علق محمد عثمان الرضي، باحث سياسي، عن انتشار قوات الاحتياطي المركزي التابعة للشرطة السودانية في العاصمة الخرطوم منذ أمس.

وأكد خلال مداخلة هاتفية علي قناة القاهرة الإخبارية من الخرطوم، أن انتشار عدد كبير من القوات الشرطية يعطي دلالة على الحسم العسكري والسلام والهدوء النسبي في شوارع الخرطوم، متابعا أن المواطنين استقبلوا انتشار قوات الاحتياطي المركزي بالفرحة حيث شعروا أن القوات ستسهم بشكل كبير جدا في حفظ الأمن والاستقرار مرة أخرى إلى البلاد.

وأشار إلى أن هناك حالات من النهب والسرقة في الخرطوم خلال الفترة الماضية من قبل ميليشيا الدعم السريع، منوها إلى أنه بعد قيام الجيش بتنظيف وتنشيط المناطق التي بها بؤر للحروب والقتال تدخلت قوات الشرطة.

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