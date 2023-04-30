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الأحد 30 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"هندسة القاهرة" تفوز بالمركز الأول لجوائز الاتحاد الدولي للمعماريين

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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قالت هبة عصام خليل، أستاذ العمران المستدام بهندسة القاهرة، إن المشروع قائم على أدوات مختلفة فى التعليم يهتم بتنمية المجتمع والمنطقة ويعمل علي مشروعات حقيقة في مناطق مختلفة بالقاهرة خلال السنوات الماضية، للتعامل مع الواقع الحقيقى ودراسة مشاكل المجتمع وحلها بطرق مبتكرة.

وأضافت “خليل” خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"،اليوم الاحد، أن المشروع يعتمد علي استخدام تدريبات قائمة على التفاوض، والعمل مع شركاء التنمية والجامعات الأهلية للوصول إلى حل واقعي ورأى متوافق عليه من الجميع.

وأشارت إلى أن المشروع يركز علي الجائزة للمشروعات التى تهتم بالتعليم المعمارى والأدوات الابتكارية وكيفية دعم أهداف التنمية المستدامة والتركيز على الصحة العامة.

وأوضحت أن هدف المشروع تطبيق الحدائق الصغيرة وتعزيز المناطق الخضراء وتمثلها بالرئات الحضارية وعلاقاتها بالصحة العامة لسكان، حيث تم التعاون من قبل بين وكالة التنمية الألمانية مع مخطط التطوير والتنمية ويتم تسليم نتائج العمل إلى المحافظة أو المدينة ويتم التطبيق من الجهة التنفيذية.

أهداف التنمية المستدامة الجامعات الأهلية التعليم المعمارى الاتحاد الدولي للمعماريين