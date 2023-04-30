إصابة شاب في انفجار أسطوانة بوتاجاز بالشرقية

استقبل مستشفى الحسينية المركزي اليوم الأحد شاب مصاباً بحروق من الدرجة الثانية بمنطقة الصدر والبطن إثر انفجار أنبوبة بوتاجاز بقرية بحر البقر.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة الحسينية يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزى بوصول " إسلام م س ع" 22 سنة مقيم بحر البقر نطاق مركز الحسينية مصابا بحروق بنسبة 15% بمنطقة الصدر والبطن وتم تقديم الإسعافات الأولية له والعلاج اللازم وتحويله إلى مركز حروق ههيا.

وتبين من التحريات حدوث إصابته إثر تعرضه لحادث انفجار انبوبة بوتاجاز أثناء محاولته السيطرة على الحريق.

وتحرر المحضر اللازم وإحالته للنيابة العامة.