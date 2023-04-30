القبض على لص المساكن بمنطقة الأميرية

نجح رجال المباحث بالقاهرة فى ضبط أحد الأشخاص لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب "التسلق" بالاميرية.

تلقى قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة القسم) بإكتشافها سرقة مبلغ مالى عملة " أجنبية" من داخل مسكنها , ولم تتهم أو تشتبه فى أحد بإرتكاب الواقعة .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (أحد الأشخاص"له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه ، وبحوزته (مبلغ مالى - فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار - ٥ هواتف محمولة - مشغولات ذهبية - دراجة نارية بدون لوحات "ملكه") وجميعهم من متحصلات وقائع سرقة ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بأسلوب "التسلق" وقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة المساكن بذات الأسلوب ، وأقر بقيامه بإستبدال "العملة الأجنبية" المستولى عليها إلى العملة المحلية وشرائه عدد (2 هاتف محمول ، والمشغولات الذهبية ، الدراجة النارية) المضبوطين بحوزته، وأضاف بأن باقى الهواتف المضبوطة من متحصلات وقائع سرقة أخرى.

بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات , وإتهموه بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية .