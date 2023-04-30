رئيس الوزراء الياباني يزور مصر لثلاثة أيام

صرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، يزور مصر لثلاثة أيام لتكون وجهته الأولى في مستهل جولته الأفريقية، حيث من المقرر عقد قمة مصرية يابانية بالقاهرة، اليوم الأحد.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في تصريحات نقلتها فضائية اكسترا نيوز، أن المباحثات المصرية اليابانية ستتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وبحث حالة السلم والأمن على المستويين الدولي والإقليمية.

ووصل رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، في وقت متأخر من يوم السبت إلى مصر، المحطة الأولى في جولة تستغرق أسبوعا لأربع دول أفريقية وسنغافورة، قبل حوالي ثلاثة أسابيع من استضافة بلاده لقمة مجموعة السبع في هيروشيما.