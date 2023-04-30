اليوم.. اجتماع عاجل لمجلس الزمالك لحسم ملف المشاركة في السوبر

يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماعا عاجلا اليوم الأحد لحسم موقف الفريق النهائي من المشاركة فى مباراة السوبر أمام الأهلي والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل فى الإمارات.

ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع فى تمام الثالثة عصر اليوم ، لمناقشة عدة ملفات على رأسها حسم موقف النادي من المشاركة فى السوبر ، خاصة أن النادي يدرس الانسحاب من المباراة على خلفية اعتراضه على تأجيل النظر فى طعن الأهلي ضد قرار إيقاف كهربا لاعب الفريق الأحمر لـ12 مباراة لحين انتهاء مباراة السوبر ، بالإضافة الى رغبة النادي فى حسم موقف الثنائي محمد الشناوي ومحمد عبدالمنعم لاعبي الأهلي، لا سيما أن الأول موقوف لمدة 3 مباريات فى الدوري، والثاني تعرف للطرد فى مباراة الفريق الأحمر الأخيرة أمام بيراميدز فى بطولة كأس مصر .

وكان الزمالك قد استعاد مؤخرا نغمة الانتصارات بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف ضمن منافسات بطولة الدوري.