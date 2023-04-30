بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة بعد تخطي الرجاء "صور"

الأحد 30/أبريل/2023 - 09:47 ص

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلي مطار القاهرة الدولي منذ قليل قادمه من الدار البيضاء بالمغرب.

وتأهل الأهلي إلي نصف نهائي دوري ابطال أفريقيا بعدما فرض التعادل السلبي على نظيره الرجاء البيضاوي المغربي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الترجي التونسي في الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا بعد تأكد تأهل الفريقين مساء السبت.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي فريق الترجي أحد يومي 11 و12 مايو المقبل في مباراة الذهاب بتونس، على أن يستضيف الأهلي نظيره التونسي بالقاهرة أحد يومي 19 و20 مايو في مواجهة الإياب

وكان الأهلي قد صعد إلى الدور نصف النهائي، بعدما نجح في تخطي عقبة فريق الرجاء بنتيجة 2/0 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، حيث فاز الأهلي في لقاء الذهاب بالقاهرة بهدفين نظيفين، وتعادل بدون أهداف في مباراة العودة، التي أقيمت مساء السبت على مركب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب.

كما تأهل الترجي للدور نصف النهائي بعدما تخطى شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، حيث انتصر الفريق التونسي في مباراة الذهاب بهدف نظيف، بينما تعادل الفريقان في مباراة العودة التي أقيمت مساء السبت بهدف لكل فريق، ليحسم الفريق التونسي بطاقة العبور.