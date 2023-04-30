رئيس جامعة مطروح يهنئ السيسي بمناسبة عيد العمال

تقدم الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الأحد الموافق الثلاثين من أبريل ٢٠٢٣، بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ بمناسبة عيد العمال.

كما تقدم الدكتور مصطفى النجار بالتهنئة لنواب الجامعة، والعمداء، والوكلاء، وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والعاملين، وجميع عمال مصر بتلك المناسبة، داعيًا المولى عز وجل أن ينعم على بلادنا وعمالها المخلصين بدوام الاستقرار والأمان.

وأشاد رئيس جامعة مطروح بالتزام العمال المصريين، وحرصهم على العمل بتفاني وإخلاص، مؤكدًا على دورهم الهام في تقدم ورفعة الوطن وتحقيق التنمية المستدامة، متمنيًا لمصرنا الحبيبية دوام التقدم والازدهار تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.