اليوم.. الحكم على إبراهيم سعيد بتهمة سب وقذف مرتضى منصور

تصدر المحكمة الاقتصادية، اليوم الأحد حكمها في دعوى السب والقذف المقامة من المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك السابق، ضد إبراهيم سعيد لاعب نادى الزمالك السابق.

وكان مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أقام القضية 452 لسنة 2023 جُنح اقتصادي ضد لاعب كرة القَّدم السابق إبراهيم سعيد بتهمة سب وقذف مرتضى منصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وقال "منصور" في دعواه إن إبراهيم سعيد نشر فيديو يناير لماضي حذره من الزج باسمه خلال تصريحاته مرة أخرى.

وشن إبراهيم سعيد هجومًا على أبناء مرتضى منصور وحذر رئيس الزمالك من تكرار ذكر اسمه من جديد حتى لا يقوم بكشف الكثير من ملفاته.

وكتب إبراهيم سعيد وقتها تغريدة عبر "تويتر" قال فيها: "اقسم بالله فضايحك مفيش أكتر منها معايا وأنت عارف كده كويس !!! ولا ناسي.. وكلامك في الأعراض لأنك سليط اللسان وهو ده أخرك وعلى الفاضي عمال تقول أنا أسد أنا أسد وطلعت قطة".