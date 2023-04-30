الأهلي يعبر الرجاء المغربي ويتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما فرض التعادل السلبي على نظيره الرجاء البيضاوي المغربي في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد محمد الخامس في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحسم المارد الأحمر بطاقة التأهل بفضل الفوز ذهابا بثنائية نظيفة في استاد القاهرة الدولي.

وشهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الاول قمة الاثارة بعدما احتسب الحكم الليبي معتز إبراهيم ضربه جزاء للرجاء بعد العودة لتقنية الفار، سددها اللاعب يسري بوزوق في العارضة لينتهي الشوط سلبيا.

وفي الشوط الثاني حافظ الأهلي على نظافة الشباك ليخطف بطاقة التأهل لنصف النهائي بحثا عن اللقب الحادي عشر في تاريخه.

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي التشكيل الرسمي للمباراة وجاء كالتالي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي ومروان عطية وأليو ديانج.

خط الهجوم: بيرسي تاو وحسين الشحات ومحمود كهربا

بينما جاء تشكيل الرجاء كالتالي

حارس المرمى: أنس الزنيتي.

خط الدفاع: عبد الإله مدكور، إسماعيل مقدم، جمال حركاس، محمود بنتايك.

خط الوسط: روجيه أهولو، محمد مكعازي، محمد زريدة.

خط الهجوم: نوفل الزرهوني، حمزة خابا، يسري بوزوق.