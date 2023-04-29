نهائي كأس فرنسا.. تولوز يتقدم على نانت برباعية في الشوط الأول

تقدم فريق تولوز على نظيره نانت، المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري مصطفى محمد، بأربعة أهداف دون رد، خلال مجريات الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما، مساء اليوم السبت، على ملعب فرنسا، في نهائي بطولة كأس فرنسا.

وسجل رباعية تولوز كل من لوجان كوستا "هدفين" في الدقيقتين 4 و10 وتيس دالينجا "هدفين" في الدقيقتين 23 و31.

وبهذه النتيجة يكون تولوز قد ضمن بشكل كبير التتويج بلقب كأس فرنسا حيث يحتاج نانت إلى تسجيل 5 أهداف في الشوط الثاني.

وشهدت المباراة مشاركة مصطفى محمد في التشكيل الأساسي لنانت، حيث بدأ المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: لافوت

خط الدفاع: كونتونز - كاستيليتو - باولس - فيكتور

خط الوسط: جيروتو - سيسوكو - مولت

وفي الهجوم: بلاس - مصطفى محمد - موسيس سيمون.

وتأهل نانت، إلى نهائي كأس فرنسا، بعد الفوز على أولمبيك ليون بهدف دون رد، بينما فاز تولوز على آنسي بهدفين مقابل هدف.