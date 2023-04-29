١٢٢٨ مركبًا و3 آلاف صياد بدأوا موسم الصيد اليوم عقب افتتاح بحيرة البردويل

قام اليوم الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء يرافقه اللواء الحسيني فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات واللواء هشام الخولي نائب المحافظ وأماني رسلان مدير عام مديرية التموين بشمال واللواء مصطفي محمد مصطفى رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ واللواء محمد بهجت رئيس مركز ومدينة بئر العبد والقيادات التنفيذية واعضاء المجموعة البرلمانية بافتتاح وإعطاء الأذن بالبدء بموسم الصيد لبحيرة البردويل.

وأكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أن افتتاح موسم الصيد في البحيرة بمناسبة العيد القومي للمحافظة والذكري الحادية والأربعين لتحرير سيناء، معلنًا عن افتتاح عدد من المشروعات التنموية في شتي القطاعات وفي مختلف مدن المحافظة بهذه المناسبة في حضور عدد من الوزراء.

وأضاف أن عدد مراكب الصيد العاملة في بحيرة البردويل تبلغ ١٢٢٨ مركبًا موزعين على ٣ مراسي وهى ( مرسى إغزيوان وبه ٧٠٠ مركبًا - مرسى التلول وبه ٣٧٥ مركبًا - ومرسى النصر وبه ١٧٨ مركب ) حيث يعمل بكل مركب من هذه المراكب من صيادين اثنين إلى ٣ صيادين مؤكدًا على أن عدد الصيادين العاملين بالبحيرة يبلغ نحو ٣٠٠٠ صيادًا بجانب ١٠٠٠ شخص آخرين من العاملين في الخدمات المعاونة لهم.

وقال المحافظ، إن بحيرة البردويل تنتج العديد من الأسماك عالية الجودة ولها سمعة عالمية منها الدينيس والقاروص واللوت والسهلية والطوبارة والعائلة البورية وسمك موسى والجمبري والكابوريا، لافتًا إلي أنها تتصل بالبحر عن طريق فتحات تسمى بواغيز، منها بوغازين طبيعيين هما الزرانيق وأبو صلاح ، وبوغازين آخرين صناعيين برقمى ١ و٢ غرب وشرق البحيرة وهى التي تغذى البحيرة بالمياه والأسماك، كما تعتبر أحد مصادر البروتين الحيوي لسكان المحافظة وباقي محافظات الجمهورية ، وذلك لعدم تأثرها بالتلوث الزراعي أو الصناعي أو الصحي.

من جانبه أكد اللواء الحسيني فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات ،علي أنه يعمل في البحيرة حوالى ٣٠٠٠ صيادا تعتبر البحيرة هى مصدر دخلهم الوحيد من أهالى المحافظة ، كما تمثل مصدر رزق طائفة أخرى من المتعاملين مع الصيادين من تجار ومناديب الصيد ووسطاء وورش إصلاح المواتير وتجار الغزول والشباك ومصانع الثلج وورش إنشاء وإصلاح المراكب.

وأضاف أن هناك ٦ جمعيات للصيادين، وأن حرف الصيد السائدة فى البحيرة هى ، حرفة الدبة لصيد الأسماك القاعية ، وحرفة البوص لصيد أسماك العائلة البورية، حيث يتم صيد الأسماك من خلال ٤ مواقع هى التلول، إغزيوان، النصر، ونجيله .