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السبت 29 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دوري أبطال أفريقيا.. تعرف على تشكيل الأهلي أمام الرجاء

الاهلي
الاهلي
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أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تشكيل الفريق أمام الرجاء المغربي في المواجهة المرتقبة مساء اليوم السبت ضمن إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي ومروان عطية وأليو ديانج وحسين الشحات وبيرسي تاو.

خط الهجوم: محمود كهربا.

وكان الفريق قد اختتم تدريباته أمس الجمعة على ملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء، استعدادًا للمباراة المرتقبة بين الفريقين.

وانتهت مباراة الذهاب التي أقيمت في القاهرة الأسبوع الماضي بفوز الفريق بهدفين دون مقابل عن طريق محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.

الأهلى كولر دوري أبطال أفريقيا الرجاء أفريقيا