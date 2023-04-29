إلغاء نقاط إجلاء بالسودان يزيد الضغط على المعابر البرية المصرية

قال أحمد أبو زيد، موفد قناة "القاهرة الإخبارية" إلى معبر أرقين، إن ما يزيد على 14 ألف مواطن سوداني عبروا برًا إلى مصر، والجزء الأكبر منهم دخل مصر عن طريق معبر أرقين.

وأضاف أن ما يثير قلق السودانيين والرعايا الأجانب في السودان هو توقف عمليات الإجلاء في بعض النقاط خاصة نقطة وادي سيدنا، حيث يجري بها اشتباكات عنيفة.

وأوضح أن إلغاء بعض نقاط الإجلاء سيزيد الضغط على معابر مصر البرية، خاصة معبري أرقين وقسطل، اللذين سيشهدان توافد العديد من الرعايا الأجانب الراغبين في الخروج من السودان.

واندلعت اشتباكات في السودان، منذ 15 أبريل الجاري، بين الجيش النظامي وميليشيا الدعم السريع المتمردة، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات لحقن دماء الشعب السوداني.