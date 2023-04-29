"تجارية بني سويف" تدعو لوضع محفزات للتحول من الاستيراد إلى التصنيع

قال المهندس أحمد تيسير، رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة بني سويف التجارية، إن هناك حالة من الاستقرار النسبي شهدتها الأسواق في بعض أسعار السلع الغذائية وتراجع البعض الآخر عقب إجازة عيد الفطر المبارك مثل الدواجن والبيض وغيرها .

وأكد تيسير أن الدولة تحاول جاهدة لكبح جماح الاثار السلبية الناتجة عن ارتفاع معدلات التضخم بعدة طرق ولكن الأوضاع الاقتصادية العالمية لا شك أنها تلقي بظلالها أيضا على الاقتصاد المصري.

ونوه الى أنه رغم صعوبة الأوضاع الاقتصادية عالميا ومحليا إلا أن جميع السلع متوافرة بالاسواق ولا يوجد نقص في المنتجات الأساسية.

ودعا إلى ضرورة التفكير بنمط غير تقليدي في ظل الظروف الاستثنائية حاليا من خلال تكوين تحالفات بين العديد من التجار والمستوردين للسلع والتحول من الاستيراد الى التصنيع المحلي لانه الافضل في ظل تأخر سلاسل الإمداد وارتفاع مصاريف الشحن وصعوبة تدبير العملة الدولارية للاستيراد .

وناشد بضرورة وضع حزمة من الاجراءات محفزة للتجار الراغبين في التحول الى التصنيع تشمل تيسير إجراءات التراخيص وتخصيص الاراضي الصناعية المرفقة وتيسير إجراءات الاقراض للتجار الراغبون في التوجه للتصنيع بفائدة ميسرة وإعفاءات ضريبية لفترة محددة كنوع من التحفيز .

وأشار تيسير إلى انه يوجد في مختلف محافظات مصر الحديد من المناطق الصناعية التي يمكن استثمارها وتوطين صناعات تناسب بيئة كل محافظة وسكانها ومواردها المتاحة .