القوات المسلحة السودانية: لن نكون رافعة لأي كيان للاستيلاء على السلطة

أعلنت القوات المسلحة السودانية عن أنها لن تكون "رافعة لأي كيان أو حزب أو جماعة للاستيلاء على السلطة".

وأوضح الجيش في بيان له علي حسابه علي "فيسبوك" اليوم السبت، إن قواته "ملتزمة بالعملية السياسية التي تقود إلى قيام السلطة المدنية".

وتتواصل المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، اليوم السبت بوتيرة متقطعة، وسط تبادل للاتهامات بشأن خرق الهدنة الإنسانية والقيام بعمليات عسكرية في عاصمة البلاد الخرطوم.

ومنذ 15 أبريل الحالي، تشهد عدد من ولايات السودان اشتباكات عنيفة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي".