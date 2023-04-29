ads
السبت 29 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

القوات المسلحة السودانية: لن نكون رافعة لأي كيان للاستيلاء على السلطة

الجيش السوداني
الجيش السوداني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت القوات المسلحة السودانية عن أنها لن تكون "رافعة لأي كيان أو حزب أو جماعة للاستيلاء على السلطة".

وأوضح الجيش في بيان له علي حسابه علي "فيسبوك" اليوم السبت، إن قواته "ملتزمة بالعملية السياسية التي تقود إلى قيام السلطة المدنية".

وتتواصل المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، اليوم السبت بوتيرة متقطعة، وسط تبادل للاتهامات بشأن خرق الهدنة الإنسانية والقيام بعمليات عسكرية في عاصمة البلاد الخرطوم.

ومنذ 15 أبريل الحالي، تشهد عدد من ولايات السودان اشتباكات عنيفة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي".

القوات المسلحة السودانية قوات الدعم السريع السلطة