رئيس الوزراء يزور مصنع لوريال مصر بالعاشر من رمضان

السبت 29/أبريل/2023 - 04:34 م

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء زيارة إلى مصنع لوريال مصر، الشركة الرائدة عالمياً في صناعة مستحضرات التجميل بمنطقة العاشر من رمضان.

جاءت هذه الزيارة في إطار خطة الدولة لتشجيع ودعم القطاع الخاص والتصنيع المحلي وجعل مصر مركزاً للتصدير في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.

وخلال الزيارة، تفقد رئيس الوزراء خطوط الإنتاج الحديثة، ودورة التصنيع، التي تؤكد التزام المصنع بتطبيق أدق معايير الصحة والجودة العالمية، والالتزام بمعايير السلامة والبيئة؛ وذلك في إطار خطة الدولة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص في كل المجالات والقطاعات، وخاصةً قطاع الصناعة، حيث يعد مصنع لوريال مصر واحد من 40 مصنعا للوريال حول العالم.

شارك في الزيارة وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار ورئيس هيئة الاستثمار حسام هيبة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بمدينة العاشر من رمضان، وكان في استقبالهم ديف هجيز، المدير العام لشركة لوريال مصر، وروبا على مدير عام قطاع العلاقات الحكومية و نهلة مختار، مدير عام الاتصال والمسؤولية المجتمعية لوريال مصر، والمهندس باسل چورچ، مدير مصنع لوريال مصر وعدد من السادة الاعلامين .

استمع رئيس مجلس الوزراء خلال الجولة التفقدية، إلى شرحٍ مفصل عن شركة لوريال مصر والتى بدأت نشاطها عام 2009 وتقدم 14 منتج عالمى للسوق المصرى بعضها ينتج فى مصنع لوريال مصر المقام على مساحة ١٧ ألف كتر مربع، وباستثمارات تصل إلى 100 مليون يورو على مدار 10 سنوات.

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي خطوط الإنتاج التى تعتمد على أحدث تكنولوجيات التصنيع والأساليب المبتكرة التي تواكب التطور العالمي من حيث التعبئة الالية، والتحكم في مواصفات المنتج، وممارسات التنمية المستدامة لضمان تقديم منتجات لوريال العالية ذات الجودة والكفاءة والفعالية.

تمثل هذه الزيارة بالنسبة لشركة لوريال مصر دعم كبير كمستثمر أجنبى ، وللتصنيع المحلي، وحافزاً قوياً للاستثمارات التي بلغت 100 مليون يورو منذ بدء نشاط مصنع لوريال في مصر والذي يعد مركزاً اقليمياً مهماً للتصنيع والتصدير لمنتجات لوريال المتنوعة، حيث يتم تصدير 85٪؜ من الإنتاج إلى 19 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتعتبر لوريال السوق المصري أحد الأسواق الواعدة في المنطقة، كما تحرص لوريال على المساهمة في توطين الصناعة المحلية، حيث تعتمد لوريال مصر على دعم الموريين المحليين فوصلت نسبة الاعتماد على الموردين المحليين فى مواد التعبئة الى 85% ومن المواد الخام الى 30%. هذا بالاضافة الى برامج التنمية المستدامه التى اطلقتها الشركة منذ عام 2016 والتى من شأنها دعم المرأة فى مختلف القضايا والمجالات لتصبح مستثمر ملتزم بتقديم منتجاتها ذات الجوده العالمية مع الالتزام بخطط الممارسات البيئية والمجتمعية لدعم الصناعة والمجتمعات التى تعمل بها.