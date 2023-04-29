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السبت 29 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مدبولي: لولا قوة القوات المسلحة لواجهنا اضطرابات شديدة

رئيس الوزراء مصطفى
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
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وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء رسالة للمصريين، قائلا: "أرجو أن نقف وننظر لما يحدث حولنا ونحمد الله على نعمة الاستقرار والأمن اللي إحنا موجودين فيها وبنحيي قواتنا المسلحة".

وتابع "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي من مدينة العبور الجديدة، اليوم السبت، أن الدولة المصرية أنعم الله عليها بالأمن لأن لديها مؤسسة عرقية مثل القوات المسلحة، والتي ليست لها أي انتماءات.

وأضاف "مدبولي": لولا قوة القوات المسلحة المصرية كنا سنواجه اضطرابات شديدة والبناء والعمل هما سر الخروج من الأزمة.

https://www.youtube.com/live/aPPVy418SQk?feature=share

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