رئيس الجامعة المصرية اليابانية يحضر اجتماعات رؤساء تحرير كبرى المجلات العالمية في شيكاغو

شارك الدكتور عمرو عدلى، رئيس الجامعة اليابانية للعلوم والتكنولوجيا مع نخبة من كبار العلماء العالميين فى اجتماعات ما يزيد عن ١٥٠ من رؤساء تحرير المجلات العلمية الدولية التابعة للمعهد الأمريكي لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات IEEE على مدار أربعة أيام، والتي تناقش موضوعات متعددة مثل آليات وأخلاقيات النشر الدولى واليات اختيار هيئات التحرير والمحكمين والمنصات الرقمية والجوانب المالية والإدارية والتحديات المستقبلية.

جدير بالذكر أن الدكتور عمرو عدلي تم اختياره منذ يناير ٢٠٢٢ لرئاسة تحرير المجلة الدولية لتطبيقات المغناطيسيات IEEE Transactions on Magnetics وذلك تقديرا لتاريخه العلمى الدولى وخبراته المتعددة ويعد العالم الوحيد من جهة علمية مصرية الذى يتولى رئاسة تحرير واحدة من مجلات المعهد الامريكي علما بان سيادته أحد القلائل فى مصر الذين حصلوا على زمالة المعهد الامريكى IEEE Fellow الى جانب جوائز علمية عديدة مثل جوائز الدولة التشجيعية والتفوق والتقديرية وجائزة مؤسسة شومان الأردنية وجائزة الخريج المتميز لجامعة ميريلاند الأمريكية.

ويعد البحث العلمي بصفة عامة ركيزة مهمة فى استراتيجية الجامعة المصرية اليابانية لثقل خبرات الطلاب ولتحقيق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.