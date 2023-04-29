حملة مكبرة لإزالة الباعة الجائلين من أمام مبنى سراي الحقانية بالإسكندرية.. صور

قام محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية، بالتنسيق مع المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك، بحملة لإزالة الباعة الجائلين ورفع كافة أشكال الإشغالات امام مبني سراي الحقانية.

يأتي ذلك بناء علي توجيهات الدكتور مصطفى وزيري الامين العام للمجلس الأعلى للآثار وتكليف الدكتور ابو بكر عبد الله رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية لاظهار المناطق الاثرية بالمظهر الحضاري اللائق.

وأفاد البيان بأنه تم رفع كافة الإشغالات امام المحكمة وللمرة الثالثة علي التوالي في أقل من أسبوع لضمان عدم عودة البائعين مرة اخري أمام مبني سراي الحقانية والمسجلة في عداد الاثار الإسلامية بمنطقة أثار الإسكندرية.

وكان قد قاد حي الجمرك حملات صباحية ومسائية والمرور على محكمة الحقانية للتأكد من خلوها من الإشغالات، وتمت الحملة بتواجد الحكمدار اللواء عبد الخالق حجازي ، اللواء صلاح أبو الدهب مدير المرافق بالإسكندرية والرائد ياسر رجب رئيس وحدة المرافق بحي الجمرك وتم رفع كافة أشكال الإشغالات من أمام المحكمة.

وتقدم محمد متولي مدير عام اثار الاسكندريه بالشكر والتقدير للمهندسة نهي خليفة رئيس حي الجمرك للجهود المبذولة في سبيل اظهار محيط المواقع الاثرية بنطاق حي الجمرك بالمظهر الحضاري اللائق.