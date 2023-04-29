ads
السبت 29 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حملة مكبرة لإزالة الباعة الجائلين من أمام مبنى سراي الحقانية بالإسكندرية.. صور

محكمة الحقانية
محكمة الحقانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قام محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية، بالتنسيق مع المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك، بحملة لإزالة الباعة الجائلين ورفع كافة أشكال الإشغالات امام مبني سراي الحقانية.

يأتي ذلك بناء علي توجيهات الدكتور مصطفى وزيري الامين العام للمجلس الأعلى للآثار وتكليف الدكتور ابو بكر عبد الله رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية لاظهار المناطق الاثرية بالمظهر الحضاري اللائق.

وأفاد البيان بأنه تم رفع كافة الإشغالات امام المحكمة وللمرة الثالثة علي التوالي في أقل من أسبوع لضمان عدم عودة البائعين مرة اخري أمام مبني سراي الحقانية  والمسجلة في عداد الاثار الإسلامية بمنطقة أثار الإسكندرية.

وكان قد قاد حي الجمرك حملات صباحية ومسائية والمرور على محكمة الحقانية للتأكد من خلوها من الإشغالات، وتمت الحملة  بتواجد الحكمدار اللواء عبد الخالق حجازي ، اللواء صلاح أبو الدهب مدير المرافق بالإسكندرية والرائد ياسر رجب رئيس وحدة المرافق بحي الجمرك وتم رفع كافة أشكال الإشغالات من أمام المحكمة.

وتقدم محمد متولي مدير عام اثار الاسكندريه بالشكر والتقدير للمهندسة نهي خليفة رئيس حي الجمرك للجهود المبذولة في سبيل اظهار محيط المواقع الاثرية بنطاق حي الجمرك بالمظهر الحضاري اللائق.

الاثار الاسلامية والقبطية واليهودية الإسلامية والقبطية واليهودية الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الآثار الإسلامية والقبطية الإسلامية والقبطية