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السبت 29 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جهود أمنية لكشف غموض العثور على جثة ربة منزل داخل منزلها بالمنيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تكثف الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا من جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة ربة منزل داخل منزلها بإحدى قرى مركز أبوقرقاص في ظروف غامضة.
تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبوقرقاص، بالعثور علي على جثة "ش.م" 30 عامًا، داخل منزلها بإحدى قرى المركز في ظروف غامضة وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي.
بالعرض على النيابة العامة كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول حول ظروف وملابسات الحادث، وقررت انتداب الطب الشرعي لمناظرة الجثة ومعرفة سبب وكيفية حدوث الوفاة، وهل توجد شبهة جنائية طبية أم لا.
على جانب آخر استقبلت مستشفى المنيا العام، شخص مصاب بفتحة دخول وخروج لطلق ناري بالكتف الأيسر وحالتة العامة سيئة، وبانتقال رجال المباحث الجنائية وإجراء التحريات الأولية، تبين أن المصاب يُدعى"ا.م" 44 عاما، مقيم بشارع مضرب الأرز بحي غرب مدينة المنيا، وأصيب بطلق ناري في ظروف غامضة، وجاري التحري حول ظروف وملابسات الواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتصرف.

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