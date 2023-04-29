قال رئيس هيئة الأركان العامة للجيش البولندي، رايموند أندريجزاك، إن موسكو، على عكس كييف، لديها أموال كافية لتنفيذ عملية خاصة في أوكرانيا، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وأوضح أندريجزاك لصحيفة "دو رزيتشي": أن الأدوات المالية التي كانت روسيا تمتلكها قبل الحرب ومستويات الإنفاق، والعقوبات على خلفية الوضع الاقتصادي الصعب هذه العوامل مجتمعة تشير إلى أن روسيا لديها أموال كافية لخوض الصراع".

وفقا للعسكري البولندي: "في مواجهة الكرملين، نجد أن كفة كييف غير راجحة بما لديها من صعوبات اقتصادية ضخمة.

وأضاف أن الوتيرة التي تنفق بها أوكرانيا الأموال المخصصة لها لا تبشر بخير.

كما أقر أندريجزاك بأن هناك ظروفا خطيرة للغاية تواجه الأمن القومي البولندي.

وقال في هذا الصدد: "ببساطة لا يوجد لدينا ذخيرة. والصناعة ليست عاجزة عن تزويد أوكرانيا باحتياجتها فحسب، بل إننا غير قادرين على تجديد احتياطياتنا الخاصة، التي تنفد بسرعة".

وفقا له، حلفاء وارسو الغربيون لا يفهمون مدى جدية المشكلة. وخلص أندريه جزاك إلى أن معظم الشركاء ما زالوا غير مستعدين لتقييم التهديد الحقيقي، هم يعيشون في الأوهام، وهذا مثير للدهشة وحتى للصدمة.