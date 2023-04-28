ننشر جداول امتحانات الفصول الدراسية بتعليم الجيزة

تذكر محافظة الجيزة ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة لأولياء أمور طلاب المراحل الدراسية بأن غداً بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني الدور الأول " أخر العام" للعام الدراسي 2022/2023 "للمواد غير المضافة للمجموع والمستوى الرفيع والتربية الرياضية "

وذلك بداية من السبت 29 أبريل حتى يوم الأربعاء 3 مايو 2023

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