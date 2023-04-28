مراسل «القاهرة الإخبارية»: هناك مؤشرات على انتهاء الحرب في أوكرانيا

كشف سلامة عطا الله، مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية" من بروكسل، عن آخر التطورات بشأن الحرب الروسية الأوكرانية، في الداخل الأوروبي، موضحًا أن هناك مؤشرات على انتهاء الحرب في أوكرانيا بعد مكالمة الرئيس الصيني ونظيره الأوكراني.

وقال "عطا الله"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الجمعة، إن الرئيس الصيني أكد لرئيس أوكرانيا أن بلاده لا تريد صب الزيت علي النار، وأن بلاده لا تنوي تقديم أسلحة فتاكة لأوكرانيا.

وأضاف أن السويد تقول إنها لا تنوي نشر الأسلحة النووية في حال انضمامها للناتو. وأضاف أن السويد تحاول تهدئة الأوضاع في الداخل السويدي الذي لا يزال فيه شريحة واسعة ترفض أساساً الانضمام لحلف شمال الأطلسي.

وأشار إلى أن ذلك محاولة لتهدئة المخاوف الداخلية بالتزامن مع محاولة السويد جني ثمار كفاحها الطويل من أجل الانضمام لحلف شمال الأطلسي المتعثر بسبب الفيتو التركي المجري.

وأكد أن السويد حاولت أن تخنق تركيا بكثير من المساعدات بعد أزمة الزلازل وتقديم العديد من المساعدات الأوروبية لتركيا لكي تستجيب لتداعيات الإرهاب.