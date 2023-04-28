كوكا أساسيًا في تشكيل ألانيا سبور أمام عمراني بالدوري التركي

أعلن أرسون يانال، المدير الفني لفريق ألانيا سبور، المحترف ضمن صفوفه المهاجم المصري أحمد حسن كوكا، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة عمراني سبور، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري التركي.

ويستضيف ألانيا سبور، نظيره عمراني سبور ملعب باهجه شهير اوكولاري، في المباراة التي تنطلق في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد أحمد حسن كوكا في التشكيل الأساسي لفريقه أمام عمراني، ليواصل مشاركته كأساسي مع ألانيا، حيث شارك في المباراة الماضية أمام جالطا سراي، والتي انتهت بخسارة رفاق كوكا برباعية مقابل هدف بالجولة 30 من الدوري التركي.

كما أحرز كوكا هدفًا في خسارة فريقه أمام أنطاليا سبور بثلاثية مقابل هدف، من انفراد تام بالمرمى، ليرفع رصيده إلي 9 أهداف في الدوري التركي خلال الموسم الجاري 2022-2023.

ويحتل ألانيا سبور، المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري التركي برصيد 35 نقطة، فيما يتواجد عمراني سبور في المركز (18) قبل الأخير من الترتيب وفي رصيده 23 نقطة متساويًا مع المتذيل هاتاي سبور.