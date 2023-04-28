رئيس جامعة سوهاج يهنئ الدكتور عادل عبد الغفار لتجديد ندبه مستشاراً إعلامياً للتعليم العالي

قدم الدكتور مصطفي عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، التهنئة للدكتور عادل عبد الغفار بمناسبة تجديد ندبه مستشارًا إعلاميًا ومُتحدثًا رسميًا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، داعيًا له بالتوفيق والنجاح في مهمته خلال المرحلة المقبلة.

جدير بالذكر أن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد أصدر قرارًا وزاريًّا بتجديد ندب الدكتور عادل عبد الغفار مستشاراً اعلامياً للوازرة، حيث كان يشغل منصب المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي الأسبق لوزارات التربية والتعليم والبيئة والتموين والتجارة الداخلية وجامعة القاهرة، كما شغل عدة مناصب أكاديمية منها رئيس الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام بمدينة الإنتاج الإعلامي، عميد كلية الإعلام بجامعة بني سويف، عميد كلية الإعلام بجامعة النهضة، والرئيس السابق للجنة قطاع الإعلام واللغات بوزارة التعليم العالي.