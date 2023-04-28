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الجمعة 28 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

سقوط عاطل بتهمة ارتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن بالسلام

المتهم والمضبوطات
المتهم والمضبوطات
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ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة عاطل لقيامه بإرتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن بأسلوب "التسلق" بالسلام.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة القسم ) بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى إرتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن بأسلوب "التسلق" وأنه وراء إرتكاب العديد من وقائع السرقة .
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه  وبمواجهته إعترف بإرتكاب  ٧ وقائع سرقة من داخل المساكن بذات الأسلوب ، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى (عميله "سيئ النية"  مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية").
بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة الأمن بالقاهرة أسلوب التسلق السرقة من داخل المساكن السلام سرقة