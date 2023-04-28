وزير الموارد المائية يوجه مسئولي الري بالمنوفية بمراجعة عاجلة لخطة التطهيرات

وجه الدكتور الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى خلال زيارته لمحافظة المنوفية، بقيام مسئولى الري بالمحافظة بالتنسيق الفورى مع أجهزة المحافظة لرفع نواتج التطهيرات وتراكمات القمامة علي جسور الترع وخاصة ترعة الساحل، مع قيام مسئولى الرى بمحافظة المنوفية - خلال 48 ساعة من تاريخه - بمراجعة خطة التطهيرات بزمام المحافظة، وإجراء ما يلزم من تعديلات وفقا لما تم ملاحظته بترعة الساحل وبحر شبين لسرعة استكمال أعمال تطهيرات الترع بزمام المحافظة.



كما وجه الوزير بقيام الادارة المركزية لصيانة المجاري المائية - خلال أسبوع من تاريخه - وبالتنسيق مع كافة الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات بمراجعة خطة التطهيرات بمختلف المحافظات وموقف تنفيذ اعمال التطهيرات علي الطبيعة ومدى مناسبتها للبرامج الزمنية وتوقيتات الاحتياج حسب كل محافظة، على أن يتم بعد إعداد هذه الخطة التنسيق بين الادارات المركزية بالمحافظات وأجهزة المحافظات حيال رفع مخلفات التطهيرات داخل وخارج الكتل السكنية بشكل فوري مؤكداً على قيام مديري عموم الرى بجميع المحافظات بتشديد الرقابة علي جودة تطهيرات الترع من الحشائش وخاصة الحشائش الغاطسة التى تعيق امرار التصرفات المائية المطلوبة بالترع ، وتجنب التطهيرات الجائرة على جسور الترع.

كما أكد الوزير على إعداد خطة فعالة ومتكاملة لتطهير الترع سيكون أحد معايير تقييم الأداء وتحديد المكافآت لجميع العاملين بالإدارات المختلفة، ومواصلة التنسيق بين أجهزة الرى والصرف والميكانيكا لضمان توفير الإحتياجات المائية لكافة المنتفعين ، وجاهزية محطات الرفع وحدات الطوارئ النقالى لضمان المناسيب الآمنة للترع والمصارف.

ووجه سويلم بقيام مساعد الوزير للاستثمار والشركات بالتنسيق مع رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية وأجهزة المحافظة المختصة لبحث إمكانات استغلال منافع الري بالمحافظة بالشكل الأمثل.

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