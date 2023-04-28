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الجمعة 28 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بعثة بيراميدز تصل جوهانسبرج استعدادا لمواجهة مارومو جالانتس "صور"

بعثة بيراميدز
بعثة بيراميدز
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وصلت بعثة فريق نادي بيراميدز إلى مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا استعدادا لمواجهة مارومو جالانتس في إطار مباريات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفا على الفريق الجنوب أفريقي في السابعة من مساء الأحد على استاد رويال بافوكنج بمدينة روستنبرج في إطار إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية بعدما انتهى لقاء الذهاب بالتعادل بهدف لكل فريق.

ووصلت البعثة إلى جوهانسبرج بعد ١٠ ساعات طيران على متن رحلة خاصة، وتنتقل البعثة بالحافلات إلى مدينة روستنبرج في رحلة مدتها ساعتين للمدينة التي تقام بها المباراة.

بعثة نادي بيراميدز بيراميدز ومارومو جالانتس بطولة الكونفدرالية الافريقية