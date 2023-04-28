الأرصاد: فرص سقوط أمطار خفيفة اليوم.. ونشاط للرياح في أغلب الأنحاء

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّه في ساعات الليل المتأخر من مساء اليوم والصباح الباكر غد السبت، ستشهد البلاد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، لأن الصغرى في فترة الليل ستنخفض وتصل إلى 15 درجة مئوية، لافتةً إلى أنّ كميات الأمطار اليوم ستكون خفيفة قد ترتقي للمتوسطة على بعض المناطق الموجودة في السواحل الشمالية الغربية مثل مطروح والإسكندرية ومحافظات شمال الوجه البحري مثل البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، وقد تمتد الامطار إلى بعض المناطق من جنوب الوجه البحري، لكن فرصها ضعيفة.

وأضافت غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني ولمياء حمدين: «أجواء فترة الليل سنشعر فيها بالبرودة والأجواء المائلة للبرودة في أغلب أنحاء المحافظات، وسيكون هناك نشاط للرياح سرعاته بين 30 إلى 40 كم في الساعة».

وتابعت، أن نشاط الرياح في أغلب محافظات الجمهورية سيساعد بشكل كبير في فترة الليل على إحساسنا بانخفاض درجات الحرارة والبرودة في الطقس وقد يكون مثيرا لبعض الرمال والأتربة في محافظات شمال الصعيد، ومع المنخفض الجوي الموجود في طبقات الجو العليا تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة سنشهد فرصا لسقوط الأمطار.