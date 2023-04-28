مقتل 5 أشخاص جراء هجمات صاروخية روسية على أنحاء مختلفة بأوكرانيا

الجمعة 28/أبريل/2023 - 10:14 ص

أعلن وزير الشؤون الداخلية الأوكراني إيهور كليمينكو مقتل 5 أشخاص جراء هجمات روسية على أنحاء مختلفة في البلاد إذ ضربت صواريخ أجزاء في وسط البلاد ومنطقة كييف.

وقال كليمينكو - حسبما ذكرت قناة (سي إن إن) الأمريكية اليوم "الجمعة" - إنه تم الإبلاغ عن وقوع هجمات في مدينتي "دنيبرو وأومان" بوسط البلاد ومدينة "أوكراينكا" في منطقة كييف، مضيفا أن عمال الإنقاذ والشرطة يعملون حاليا في موقع الهجمات وسيتم تقديم المساعدة في أقرب وقت ممكن.

ففي مدينة "أومان" الواقعة في مقاطعة "تشيركاسي" بوسط البلاد، ضرب صاروخان 3 بنايات شاهقة الارتفاع - من بينها مبنى سكني ومخزن - ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين.

بينما لقيت سيدة وطفل - يبلغ من العمر 3 أعوام - مصرعهما في هجوم على مدينة دنيبرو بشرق وسط أوكرانيا، والذي أسفر أيضا عن إصابة 3 أشخاص آخرين.

وفي "أوكراينكا" التي تقع على بعد 45 كيلومترا من جنوب العاصمة كييف، أصيب شخصان بجروح في هجمات صاروخية وقعت في وقت مبكر اليوم الجمعة.