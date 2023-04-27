فيورنتينا يتأهل إلى نهائي كأس إيطاليا بالتعادل مع كريمونيسي

ضرب فريق فيورنتينا، مساء اليوم الخميس، موعدًا مع نظيره إنتر ميلان، في نهائي بطولة كأس إيطاليا، بعدما تعادل سلبيًا مع كريمونيسي، في المباراة التي جمعت بينهما في إياب نصف نهائي البطولة.

واستفاد فيورنتينا من تفوقه في مباراة الذهاب بنصف نهائي كأس إيطاليا على كريمونيسي بهدفين دون رد، ليتأهل إلى المباراة النهائية بمجموع اللقاءين 2-0.

وكان إنتر ميلان، بلغ أمس الأربعاء، نهائي الكأس بانتصاره على يوفنتوس في مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 2-1، حيث انتهى اللقاء الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وفي لقاء العودة فاز الإنتر بهدف للا شئ.

ويقام نهائي كأس إيطاليا بين فيورنتينا وإنتر ميلان، يوم 24 مايو المقبل على ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما.

وبذلك، أصبح فيورنتينا ثالث أطراف كأس السوبر الإيطالي في الموسم القادم الذي يقام في السعودية، بعد نابولي وإنتر ميلان، ووصيف الدوري الإيطالي في الموسم الجاري 2022-2023، الذي لم يحدد حتى الآن.