بمشاركة حجازي وحامد.. اتحاد جدة يتخطى الشباب في لقاء ركلات الجزاء

حقق فريق اتحاد جدة، المحترف ضمن صفوفه النجمين المصريين أحمد حجازي وطارق حامد، فوزًا صعبًا على ضيفه الشباب بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة دوري روشن (الدوري السعودي).

شارك طارق حامد وأحمد حجازي كأساسيان، وخاضا المباراة حتى نهايتها، وتسبب الأخير في ركلة جزاء للضيوف بعد لمس الكرة بيده، وبالتالي حصل على البطاقة الصفراء في الدقيقة 88 من زمن اللقاء.

شهدت المواجهة إثارة كبيرة في أحداثها، أبرزها احتساب حكم اللقاء 4 ركلات جزاء، 3 منهم نفذت بنجاح، وواحدة لم يفلح آرون بوبندزا لاعب الشباب في إحراز هدف منها في الدقيقة 89.

كما احتسب قاضي الملعب، 13 دقيقة لكن استمرت المباراة حتى الدقيقة 120، بعد أحداث مثيرة في الوقت بدل من الضائع.

وقص عبدالرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد شريط أهداف اللقاء في الدقيقة 18 من ركلة جزاء، وأدرك كريستيان جوانكا التعادل للشباب في الدقيقة 67 من ركلة جزاء، وفي الدقيقة 90+16 نجح حمدالله في إحراز هدف الفوز للعميد من ركلة جزاء.

كما شهدت الدقيقة 90+5، حالة طرد، حينما أشهر الحكم البطاقة الحمراء المباشرة في وجه زكريا هوساوي لاعب الاتحاد بعد ضرب بدون كرة لحسين القحطاني لاعب الشباب.

بهذا الفوز، حافظ اتحاد جدة على صدراته لجدول ترتيب دوري روشن (الدوري السعودي) برصيد 59 نقطة، ووسع الفارق مع النصر صاحب المركز الثاني إلى 6 نقاط، فيما تجمد رصيد الشباب عند 50 نقطة في المركز الثالث.