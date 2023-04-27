ضبط 7 أطنان قمح داخل مصنع أعلاف بالغربية

تمكن فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة الغربية، بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين ، من مصادرة 6 طن و734 كيلو قمح، من داخل مصنع أعلاف حيوانية، يتم استخدامه فى أغراض غير مخصصة له.

وكانت المهندسة حنان عامر مدير عام فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالغربية، قد قادت حملة بالتنسيق مع المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، والعميد إيهاب عبد الحليم مدير إدارة مباحث التموين بالغربية ، لمتابعة حاله توريدات القمح المحلى موسم 2023 ومصانع الأعلاف بمركز زفتى، وتم خلالها رصد 6 طن و734 كيلو جرام قمح بداخل مصنع أعلاف يتم استخدامه في الأعلاف وذلك بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 67 لسنة 2023 الخاص بتنظيم وتداول القمح المحلي، وبفحص الأقماح المضبوطة من قبل الهيئة القومية لسلامة الغذاء أفادت بتقريرها أن القمح موسم 2023 بدرجة.

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بواقعة الضبط وإخطار النيابة لتجرى شئونها.