أسعار الدولار في نهاية تعاملات الأسبوع

الخميس 27/أبريل/2023 - 05:10 م

واصل سعر الدولار استقراره أمام الجنيه المصري، مساء تعاملات اليوم الخميس، نهاية الأسبوع، بعد يومين عمل وسط ترقب لوجود قرارات مفاجئة من البنك المركزي بشأن سعر الدولار بعد ان ارتفعت الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازي بمقدار 5 جنيهات.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي:

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء، 30.96 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:

وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر:

وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في بنك مصر، 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية:

وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في بنك الإسكندرية، 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib":

وجاء سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك التجاري الدولي، 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي:

وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي، 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي:

وجاء سعر الدولار الأمريكي في بنك QNB الأهلي، كما يلي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني:

بينما سجل سعر الدولار الأمريكي في الكويت الوطني، 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد:

بينما سجل سعر الدولار الأمريكي في المصرف المتحد، 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.