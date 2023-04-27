ميناء دمياط يشارك في تكريم الرئيس السابق لإدارة الرقابة على الصادرات والواردات

شاركت هيئة ميناء دمياط فى حفل تكريم محسن شعيب الرئيس السابق للإدارة المركزية للرقابة على الصادرات و الواردات بدمياط ، وذلك بعد صدور القرار بتوليه أحد المناصب بالمقر الرئيسي للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالقاهرة .

جاء ذلك بحضور اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط ، واللواء مهندس عصام النجار ،رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ، والمهندس السعيد أبو السعود رئيس الإدارة المركزية للهيئة بدمياط والذي تولى المسئولية خلفا محسن شعيب ، وأشرف عبد العزيز ، رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط و قيادات الميناء و عدد كبير من الزملاء بفرع هيئة الرقابة بدمياط .

حيث بدأ الحفل بكلمة إلى اللواء بحري أحمد حواش ، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط ، الذى أثنى على التعاون والتنسيق بين هيئة الميناء وفرع هيئة الرقابة أثناء فترة رئاسة محسن شعيب له وتمنى له التوفيق فى منصبه الجديد كما أشاد بالمستوى المتقدم الذي لمسه أثناء زيارته السابقة لمبنى فرع الرقابة على الصادرات والواردات والتطور الكبير للمعامل الحديثة التي تم تزويد فرع الهيئة بميناء دمياط بها وكفاءة العاملين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات كما تمنى التوفيق للسعيد أبو السعود في منصبه الجديد ، وقدم الشكر لجميع العاملين على التعاون الكامل بين جميع الأطراف في المجتمع المينائي للنهوض بمستوى الآداء وتقديم أفضل الخدمات لعملاء هيئة ميناء دمياط ضمن مشاركة هيئة ميناء دمياط فى حفل تكريم محسن شعيب ،الرئيس السابق للإدارة المركزية للرقابة على الصادرات والواردات بدمياط ، وذلك بعد صدور القرار بتوليه أحد المناصب بالمقر الرئيسي للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالقاهرة.