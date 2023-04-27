الفنون التشكيلية: مد فترة التقدم لمسابقة "نوط أبناء النيل" شهرًا

أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، مد فترة التقديم في مسابقة "نوط ابناء النيل" لمدة شهر، ليكون آخر موعد لارسال الأعمال 30 مايو 2023، وذلك استجابة لرغبة الفنانين والطلاب.

وكان قد أطلق قطاع الفنون التشكيلية مسابقة فنية "نوط أبناء النيل" تُمنح للأطفال المتميزين في كافة المجالات، حيث تتمثل جوائز المسابقة في منح 15 ألف جنيه للجائزة الأولى، أما الثانية تبلغ 10 آلاف جنيه، بينما الجائزة الثالثة 7 آلاف جنيه.

ومن الشروط العامة للمسابقة، يحق للمتسابق المشاركة بثلاثة تصميمات كحد أقصى، ويتحمل المتسابق المسئولية القانونية عن حقوق الملكية الفكرية تجاه الغير فى العناصر المستخدمة فى التصميم، وللجنة الحق فى التعديل أو الإضافة على التصميم الفائز وفقا لما تراه مناسبا لطبيعة النوط المستهدف تصميمه.