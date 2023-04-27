"غراب" يتفقد أعمال التطوير والتجميل بطريق أبو حماد / القرين

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم الخميس، أعمال التطوير والتجميل الجارية بطريق أبو حماد / القرين والتي تشمل رفع الأتربة والسفوحة من على جانبي الطريق ودهان البلدورات ورفع كفاءة أعمدة الإنارة لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للطريق وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة.

وكلف المحافظ اللواء أيمن علي فهمي رئيس مركز ومدينة أبو حماد باستمرار تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية لإعادة الانضباط للشارع وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وتوجه محافظ الشرقية لمتابعة اعمال انشاء متنزه للمواطنين بطول 550 متر وعرض 9 متر بطريق الزقازيق / أبو حماد بدءا من مدخل المدينة امام قرية الشوبك وصولاً لموقف مدينة أبو حماد وبتكلفة 5 مليون جنيه حيث من المقرر أن يضم حديقة بنجيل صناعي واعمدة ديكوريه وأحواض زهور وأماكن لجلوس المواطنين ويأتي ذلك ضمن سلسلة من المشروعات الترفيهية والخدمية التي يتم إقامتها بمدينة الزقازيق، وإستكمالاً لرؤية المحافظة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل بإقامة متنزهات جديدة للمواطنين لقضاء أوقات فراغهم والعطلات الرسمية.

وشدد محافظ الشرقية على الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال بسرعة الانتهاء منها طبقا للجدول الزمني المحدد مع الالتزام بالمواصفات الفنية وإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية على المتنزه تماشيا مع رؤية المحافظة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل وإقامة متنزهات جديدة للمواطنين.

كما حرص محافظ الشرقية على متابعة اعمال التطوير والتجميل الجارية بشارع الجلاء بمدينة الزقازيق ، حيث أوضحت المهندسة لبني عبد العزيز نائبة المحافظ أنه تم الانتهاء من رفع الأكشاك وتوسعة الطريق لإقامة حدائق ومتنزهات للمواطنين وأماكن انتظار للسيارات وذلك بعد أن تم توفير اماكن بديلة لأصحاب الاكشاك المرفوعة مراعاة للبعد الاجتماعي وحفاظا على الاستقرار الأسري لأصحابها ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري للشارع باعتباره أحد أهم المعالم الرئيسية المميزة للمدينة وجاري تكثيف الأعمال للانتهاء من تتفيذ المرحلة الأولى لأعمال تطوير الشارع .

وكلف المحافظ العميد محمد محفوظ النجار وكيل وزارة الإسكان بالتنسيق مع المحاسب علي الصناديلي رئيس مركز الزقازيق ورضا بكري رئيس حي أول بمتابعة الشركة المسند لها اعمال التطوير والتجميل وتذليل كافة العقبات امامها مع إلزامها بالجدول الزمني المحدد.

وأكد محافظ الشرقية ان المحافظة جاده في تنفيذ خطة التطوير والتجميل بمختلف مراكز ومدن المحافظة وتسعى لفتح محاور مرورية جديدة تساهم في فك الإختناقات المرورية داخل المدن وتعمل على تخفيف حدة الزحام بها فضلاً عن تكثيف اعمال النظافة ورفع الاشغالات وتقديم افضل الخدمات للمواطنين.

رافق المحافظ في الجولة اللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات.