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الخميس 27 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

مدير تعليم القاهرة يوصي بمراعاة موعد بدء الامتحانات طبقاً للتوقيت الصيفي

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بالقاهرة
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وجهت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة برعاية أيمن موسى مدير عام المديرية، بمراعاة موعد بدء الإمتحانات طبقاً للتوقيت الصيفي .

وأكد ايمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة على عدم وجود أى تعديل في مواعيد إمتحانات أخر العام (النقل والشهادات العامة)


ومن المقرر أن تنطلق إمتحانات المواد الغير مضافة للمجموع، اعتباراً من يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٤/٢٩  على أن تستأنف إمتحانات  المواد الأساسية يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٥/٦.
                                       
ويتم تطبيق التوقيت الصيفى اعتباراً من منتصف الليل اليوم  الخميس الموافق ٢٠٢٣/٤/٢٧  بتقديم الساعة لمدة ستون دقيقة (٦٠) لتصبح الساعة الواحدة بدلاً من الثانية عشر ،   ويستمر التوقيت حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر    ٢٠٢٣  ، وذلك وفقاً لنص القانون رقم (٢٤) لسنة ٢٠٢٣ م

         

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