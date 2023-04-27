اليوم.. انطلاق منافسات كأس العالم للرماية بالعاصمة الإدارية الجديدة

انطلقت اليوم الخميس، على مجمع ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب ‏الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، منافسات بطولة كأس العالم للخرطوش، التي تقام في مصر

خلال الفترة من 25 أبريل الجاري وحتى 5 مايو المقبل، بمشاركة أكثر من 450 رام ورامية من مختلف أنحاء العالم.

وتقام اليوم منافسات اليوم الأول في مسابقة الإسكيت 50 متر للرجال والسيدات، من التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا، ويتبعها فحص أسلحة لبقية المنافسات، على أن تستكمل منافسات الإسكيت في يومها الثاني غدا الجمعة، من أجل تحديد المتأهلين إلى المرحلة النهائية.

وفي هذا السياق، أكد حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية، أن الاتحاد المصري يسخر كل إمكانياته من أجل الخروج بالبطولة في أفضل صورة ممكنة، مؤكدا أن مصر تشارك بكل قوة وبعدد كبير من الرماة من أجل المنافسة والسيطرة على المراكز الأولى.

وشدد حسني، على أن الاتحاد المصري للرماية جدد ثقة الاتحاد الدولي والأفريقي والعربي في قدرة مصر بشأن استضافة كبرى البطولات الدولية والعالمية، في ظل الدعم المستمر من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

وأوضح أن استضافة مثل هذه البطولات يمنح مصر فرصة كبيرة لتوفير الاحتكاك القوي مع المدارس المختلفة للرماة المصريين ويؤهلهم بأفضل شكل من أجل تحقيق الحلم الأكبر وهو حصد ميدالية أولمبية في باريس 2024.